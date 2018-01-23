وزارة الخارجية تدعو المجتمع الدولي لتبادل المعلومات مع ليبيا لمواجهة العصابات في أي انتهاكات ضد المهاجرين .



طرابلس 23 يناير 2018 (وال) - ادانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني

باشد العبارات الافعال الاجرامية المشينة اللا انسانية التي وردت في بعض

المقاطع المرئية التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ضد المهاجرين

والمزعوم انها تمت على الاراضي الليبية .

وحسب المكتب الاعلامي للوزارة فقد اكدت الخارجية في بيان اصدرته الاحد

انها وفي اطار المسؤولية فقد اصدر المجلس الرئاسي تعليمات بالتحقيق في أي

افعال مشينة تمس كرامة المهاجرين ودعوة الجهات الامنية والعدلية في

ليبيا باتخاذ كافة التدابير وباسرع وقت في التحقيق في أي انتهاكات

واحالة مرتكبيها الى القضاء لنيل جزائهم .

واكدت الوزارة في بيانها للمجتمع الدولي بانها تولي هذا الموضوع اهمية

قصوى وانها تطلب مساعدة جهات التحقيق في ليبيا في مختلف الدول بتبادل

المعلومات لمواجهة العصابات الاجرامية المنظمة العابرة للحدود .

وطالبت الوزارة دول العبور ودول المصدر بمزيد توعية مواطنيها لكي

لايقعوا في براثن تلك العصابات الاجرامية .

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