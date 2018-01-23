مركز الرقابة على الأغذية والادوية يرفض دخول شحنتي معجون طماطم وعصير برتقال.
الثلاثاء ، 23- 01- 2018 - 12:56:00
طرابلس 23 يناير 2018 ( وال ) - رفض مركز الرقابة على الاغذية
والادوية دخول شحنة معجون طماطم ذات العلامة التجارية (Royale ) .
وذكرت مصادر مركز الرقابة على الاغذية والادوية أن كمية الشحنة
المصنعة في مالطا تقدر بحوالي (186) صندوق وهي مشتركة مع اصناف مفرج عنها
.
وأوضحت المصادر أن اسباب رفض الشحنة والتي كانت نقطة وصولها طبرق
يعود الى مخالفتها للمواصفات القياسية الليبية وذلك لقرب موعد انتهاء
الصلاحية وسوء التخزين وانخفاض التركيز .
كما رفض المركز شحنة عصير برتقال تحمل العلامة التجارية (Jolly
Colombani) ، مشيرا إلى أن الشحنة التي تقدر بحوالي 204 دسة كانت شحنة
مشتركه مع اصناف مفرج عنها . وأوضح المركز أن هذه الشحنة من العصير مصنعة في ايطاليا وأن اسباب
الرفض يعود لوجود لون محظور ( E120 ) وفق المواصفات القياسية المعتمده.
..( وال )..