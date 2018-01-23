مركز الرقابة على الأغذية والادوية يرفض دخول شحنتي معجون طماطم وعصير برتقال.



طرابلس 23 يناير 2018 ( وال ) - رفض مركز الرقابة على الاغذية

والادوية دخول شحنة معجون طماطم ذات العلامة التجارية (Royale ) .

وذكرت مصادر مركز الرقابة على الاغذية والادوية أن كمية الشحنة

المصنعة في مالطا تقدر بحوالي (186) صندوق وهي مشتركة مع اصناف مفرج عنها

.

وأوضحت المصادر أن اسباب رفض الشحنة والتي كانت نقطة وصولها طبرق

يعود الى مخالفتها للمواصفات القياسية الليبية وذلك لقرب موعد انتهاء

الصلاحية وسوء التخزين وانخفاض التركيز .

كما رفض المركز شحنة عصير برتقال تحمل العلامة التجارية (Jolly

Colombani) ، مشيرا إلى أن الشحنة التي تقدر بحوالي 204 دسة كانت شحنة

مشتركه مع اصناف مفرج عنها . وأوضح المركز أن هذه الشحنة من العصير مصنعة في ايطاليا وأن اسباب

الرفض يعود لوجود لون محظور ( E120 ) وفق المواصفات القياسية المعتمده.

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