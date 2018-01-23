وزير المواصلات يجتمع مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للنقل السريع.

طرابلس 23 يناير 2018 ( وال ) - ناقش وزير المواصلات والنقل المهندس "

ميلاد معتوق" أمس" بطرابلس مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للنقل السريع " أحمد الكانوني" والمدير التنفيذي للـشـركة " الزبير عبد القادر

" سير العمل بالشركة وإمكانية تطوير المنظومة التشغيلية بهـا في ظل صدور

قـرار مجلـس الـوزراء بتمديـد عمـر الشركـة لمدة عشر سنوات أخـرى .

كما تناول الاجتماع ضرورة الإذن بانعقاد الجمعية العمومية للشركة

للنظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة بحيث يتم الشروع في إعداد البرامج

اللازمة لتفعيل عمل الشركة والبحث في إمكانية تطوير أسطولها وفتح خطوط

جديدة وكذلك إمكانية تعديل النظام الأساسي لفتح باب المشاركة مع مستثمرين في مجال النقل البري.

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