فريق النصر لكرة القدم يستعد للمشاركة في البطولة الدولية الودية لكرة القدم بالسودان.





طرابلس 23 يناير 2018 (وال)- أعلن مجلس ادارة نادي النصر الرياضي

الثقافي ببنغازي موافقته على مشاركة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي في

بطولة الصداقة الدولية لكرة القدم بالسودان .

وأكد احمد الورفلي العضو الإداري لنادي النصر ان بعثة الفريق

تستعد للمغادرة إلى العاصمة السودانية الخرطوم للمشاركة في بطولة

الصداقة الدولية لكرة القدم بمشاركة خمسة فرق سودانية إلى جانب فريق

الاتحاد .

وكانت بعثة فريق الاتحاد لكرة القدم قد وصلت الخرطوم للمشاركة في

منافسات هذه البطولة الودية الدولية لكرة القدم .

وجاءت مشاركة فريقي الاتحاد والنصر في هذه البطولة ضمن استعدادات

الفريقين للدوري الليبي والاستحقاقات القادمة..

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