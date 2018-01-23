مبادرة دولية في باريس الثلاثاء لملاحقة المسؤولين عن هجمات كيميائية في سوريا.





باريس 23 يناير 2018 (وال) - تطلق نحو 30 دولة مبادرة اليوم الثلاثاء في

باريس لملاحقة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا والرد بذلك على

الفيتو الذي استخدمته موسكو ضد مشروع قانون بهذا الصدد امام الامم

المتحدة.

ويعقد المؤتمر في باريس غداة اتهام نظام بشار الاسد الاثنين بشن هجوم

كيميائي جديد على مدينة دوما في الغوطة الشرقية المحاصرة شرق دمشق.

وانتقدت واشنطن التأثير الضعيف لموسكو على حليفتها السورية.

يشارإلى أن محققو الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية وتوصلا

الى خلاصة مفادها ان النظام السوري مسؤول عن اربعة منها من بينهم هجوم

بغاز السارين اوقع 80 قتيلا على الاقل في 4 ابريل 2017 في خان شيخون.

وتتهم روسيا التي تدعم سوريا عسكريا المحققين بالانحياز.

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