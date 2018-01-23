لجنة مكلفة من وزارة الصحة تزور عددا من المستشفيات والمراكز الخاصة بعلاج الأورام في مصر .





طرابلس 23 يناير 2018 ( وال ) - قامت لجنة مكلفة من وزارة

الصحة تضم عدد من كبار الاستشاريين والاطباء في مجال علاج الاورام بزيارة

عدد من المستشفيات والمراكز الخاصة بعلاج الأورام في مصر .

وأطلعت اللجنة المكونة من رئيس مركز طرابلس لعلاج وتشخيص الأورام

وعضو اللجنة الاستشارية العليا للعلاج "د. اسماعيل سيالة" ومدير إدارة

القطاع الخاص بالوزارة "أيمن الصيد" ومدير مكتب الشؤون المركزية للعلاج

السابق "الصديق القحماصي" واستشاري أورام وأمراض دم الأطفال "د.سالم

الزروق" ورئيس قسم الأورام وأمراض الدم – أطفال بمركز طرابلس الطبي

"د.فتحية الرياني" على مركز زراعة نخاع العظم بمعهد ناصر ومركز جاما نايف

للأشعة المتقدمة ومركز الأورام وزراعة النخاع بالقصر العيني .

كما زارت اللجنة جامعة القاهرة؛ ومركز علاج سرطان الأطفال 57357

ومشفى بهية لسرطان الثدي ومستشفى سفنكس للعلاج الكيماوي ومركز الشيخ زايد

التخصصي لزراعة النخاع.

واجتمعت اللجنة خلال زيارتها برئيس أمانة المجالس الطبية المتخصصة

بوزارة الصحة المصرية "أحمد محيي الدين" حيث ناقشت معه افاق التعاون

الثنائي في هذا المجال .

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