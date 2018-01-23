لجنة مكلفة من وزارة الصحة تزور عدد من المستشفيات والمراكز الخاصة بعلاج الأورام في جمهورية مصر.





طرابلس 23 يناير 2018 ( وال ) - اختتمت اللجنة المكلفة من وزارة

الصحة بزيارة عدد من المستشفيات والمراكز الخاصة بعلاج الأورام في

جمهورية مصر؛ زيارتها وقدمت تقريرها حول العلاج بهذه المراكز العلمية .

وأفاد موقع وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أن التقرير تضمن اتفاقٍ مبدئي

على إجراء عدد من التشخيصات غير المتوفرة في ليبيا؛ كالتصوير البوزيتروني

والمسح الذري للعظام ؛ إضافةً إلى إجراء التحليلات الخاصة بالقابلية

الجينية لمرض سرطان الثدي؛ على أن يرسل المريض للتشخيص فقط ويستكمل علاجه

في أحد مراكز علاج الأورام في ليبيا.

كما اتفقت اللجنة على تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة على

المدى القصير من خلال برامج تدريبية خاصة برفع الكفاءة والتأهيل؛ وأخرى

على المدى الطويل لنيل درجات الزمالة والماجستير؛ بالاضافة إلى تطوير

التعاون البحثي الأكاديمي المشترك؛ وتبادل الخبرات في مجال عمل المنظومات

الإلكترونية الخاصة بمراكز ومرضى الأورام.

وتقديم الاستشارات عن بعد من خلال التواصل الالكتروني لتقييم الحالات

المرضية والمشاركة في الاجتماعات المتعددة التخصصات وإعطاء الرأي في "زمن

قياسي".

كما شمل الاتفاق الاستعانة بخبراء من مصر لتقديم الدعم في تأسيس وحدات

العلاج التلطيفي داخل ليبيا؛ والتي تختص بعلاج الحالات التي تعيش مراحل

متقدمة من المرض وتحتاج إلى معاملة خاصة؛ وتنفيذ برامج تدريبية أيضاً في

هذا المجال .

وتضمن الاتفاق ايضا تقديم المساعدة في الحصول على اعتماد اللجنة الدولية

المشتركة لجودة الخدمة الصحية JCI من خلال دورات تأهيلية؛ وتنفيذ برامج

تدريبية في تخصص الصيدلة السريرية.

وأوضحت الوزارة أن تقرير واتفاق اللجنة الزائرة الاتفاق المبدئي جاء

تمهيداً لاتفاقٍ تعاون سيتم التوقيع عليه بين وزارتي الصحة في ليبيا ومصر

سيتم بموجبه تنفيذ كل الإجراءات المتفق عليها بشكل رسمي.

ويذكر ان اللجنة ضمت كل من رئيس مركز طرابلس لعلاج وتشخيص الأورام وعضو

اللجنة الاستشارية العليا للعلاج "د. اسماعيل سيالة" ومدير إدارة القطاع

الخاص بالوزارة "أيمن الصيد" ومدير مكتب الشؤون المركزية للعلاج السابق

"الصديق القحماصي" واستشاري أورام وأمراض دم الأطفال "د.سالم الزروق"

ورئيس قسم الأورام وأمراض الدم – أطفال بمركز طرابلس الطبي "د.فتحية

الرياني".

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