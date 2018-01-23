نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا .





طرابلس 23 يناير 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الثلاثاء وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .

التحذير *

ريح شرش نشط إلى قوي هذا اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى

مصراته ويكون براني يوم الغد على الساحل الشرقي تصل سرعته إلى (25 )

عقدة مع ارتفاعا للموج يصل يوم الغد (3،00 ) متر على ساحل الجبل الاخضر

.



الساحل من رأس اجدير إلى سرت.

" السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا يوم الغد.

" الريح شرش ويكون براني يوم الغد سرعته مابين (10 - 20) عقدة يصل

هذا اليوم إلى (35) عقدة على الساحل من الخمس إلى مصراته .

" إرتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00-2.75)متر.

" البحر قليل الاضطراب ويكون خفيف الموج هذا اليوم على زوارة .

" درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (15-17) درجة مئوية.

" الرؤيـة جيدة .



الساحل من الخليج إلى طبرق.

" السماءً مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر اليوم على ساحل الخليج مع

سقوط امطار متفرقة وتشمل يوم الغد باقي الساحل مصحوبة بخلايا رعدية ونزول

حبات البرد خاصة على الساحل من الجبل إلى أقصى الساحل الشرقي .

" الريح شرش ويكون براني يوم الغد سرعته ما بين(10-20) عقدة تصل

يوم الغد إلى (25) عقدة على أغلب الساحل .

" إرتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00-3.00) متر .

" البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب يوم الغد على

الجبل الاخضر.

" درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (17-18) درجة مئوية.

" الرؤيـة جيدة إلى متوسطة وتكون ضعيفة يوم الغد بسبب نزول المطر

وحبات البرد أحيانا .

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