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الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.



طرابلس 23 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



ملخص عام ..

تقلبات جوية متوعة على مناطق شمال شرق ليبيا يوم الغد مصحوبة بأمطار

متفرقة قد تكون غزيرة على بعض المناطق مع زوابع رعدية وسقوط حبات البرد ،

والرياح نشطة خاصة على المناطق الساحلية ، بينما يبقى الطقس مستقر على

مناطق الجنوب .



رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق الساحلية مع احتمال

بسيط لسقوط أمطار متفرقة خاصة يوم الغد ، والرياح غربية إلى شمالية غربية

معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول من ظهر يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية

معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم مابين (16-21)

درجة مئوية ، وتسجل انخفاضا طفيفا يوم الغد على أغلب المناطق .



بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة مساء

اليوم على مناطق الخليج وتشمل يوم الغد أغلب المناطق قد تصحبها خلايا من

السحب الرعدية وسقوط حبات البرد خاصة على المناطق الساحلية ونتوقع ان

تكون جيدة إلى غزيرة على سهل بنغازي والجبل الاخضر ، والرياح غربية إلى

شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتتراوح ما بين ( 60- 80 ) كم /

الساعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (17- 22) درجة مئوية ، ولا

تتجاوز (11) درجة على مرتفعات الجبل الأخضر ، وتسجل انخفاضا يوم الغد على

أغلب المناطق الساحلية .



الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة.

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق ، والرياح

شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة

القصوى تتراوح مابين (18- 22) درجة مئوية ، وتسجل انخفاضا يوم الخميس على

أغلب المناطق .



الكفرة - تازربو - السرير.

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على السرير ، والرياح شمالية غربية

خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (19- 22)

درجة مئوية ، وتسجل انخفاضا يوم الخميس على أغلب المناطق .

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