الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وصعود الأسهم بعد استئناف أنشطة الحكومة الأمريكية.الثلاثاء ، 23-01-2018 - 10:38:00



لندن 23 يناير 2018 (وال) - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الوقت
الذي حوم فيه الدولار حول أدنى مستوى في ثلاثة أعوام لكن صعود الأسهم
العالمية حد من المكاسب بعد استئناف الأنشطة الحكومية في الولايات
المتحدة.
وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1336.26 دولار
للأوقية بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش محققا مكاسب للجلسة الثالثة على
التوالي.
وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في فبراير شباط 0.3
بالمئة إلى 1335.70 دولار للأوقية.
وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الاثنين على خطة إنفاق مؤقتة حتى الثامن
من فبراير لإنهاء توقف الأنشطة الحكومية.
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