الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.الثلاثاء ، 23-01-2018 - 10:19:00



طرابلس 23 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء وفقاً للنشرة
الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

ملخص عام ..
يبقى الطقس متقلب على أغلب مناطق شمال ليبيا ، مع رياح نشطة باردة
نسبيا خاصة على المناطق الساحلية مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على مناطق
الخليج والشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.
انقشاع للسحب الممطرة تدريجيا هذا اليوم بداية بأقصى المناطق الغربية
بينما تتكاثر السحب من حين لأخر ، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة
السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (12-16) درجة مئوية ولا
تتجاوز (11) درجة على المرتفعات الجبلية وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد.

بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.
السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع سقوط امطار متفرقة قد تكون جيدة
على الخليج - سهل بنغازي والجبل الأخضر تصحبها سحب رعدية قد يصحبها سقوط
حبات البرد ، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة ، ودرجات
الحرارة القصوى تتراوح مابين (15- 19) درجة مئوية ولا تتجاوز (13) درجة
على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة.
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة
السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (15- 19) درجة مئوية .

الكفرة - تازربو - السرير.
السماء صافية الى قليلة السحب ، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة
السرعة إلى نشطة أحيانا ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18- 22)
درجة مئوية .
...( وال ) ....

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