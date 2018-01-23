الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 23 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



ملخص عام ..

يبقى الطقس متقلب على أغلب مناطق شمال ليبيا ، مع رياح نشطة باردة

نسبيا خاصة على المناطق الساحلية مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على مناطق

الخليج والشمال الشرقي.



رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

انقشاع للسحب الممطرة تدريجيا هذا اليوم بداية بأقصى المناطق الغربية

بينما تتكاثر السحب من حين لأخر ، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة

السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (12-16) درجة مئوية ولا

تتجاوز (11) درجة على المرتفعات الجبلية وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد.



بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع سقوط امطار متفرقة قد تكون جيدة

على الخليج - سهل بنغازي والجبل الأخضر تصحبها سحب رعدية قد يصحبها سقوط

حبات البرد ، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة ، ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح مابين (15- 19) درجة مئوية ولا تتجاوز (13) درجة

على مرتفعات الجبل الأخضر.



الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة.

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة

السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (15- 19) درجة مئوية .



الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية الى قليلة السحب ، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة

السرعة إلى نشطة أحيانا ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18- 22)

درجة مئوية .

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