عباس يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي لعاصمة فلسطينية في القدس الشرقية .





بروكسل 23 يناير 2018 ( وال ) - أكدت فيدريكا موجيريني مسؤولة

السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي امس الاثنين أن الاتحاد يدعم

تطلعات الرئيس الفلسطيني محمود عباس لأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة

فلسطينية.



ودعت موجيريني، خلال اجتماع في بروكسل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس

فيما بدا أنه إشارة خفية لاعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس

عاصمة لإسرائيل، الضالعين في العملية للحديث والتصرف "بحكمة" وإحساس

بالمسؤولية.

في المقابل جدد عباس دعوته لأن تصبح القدس الشرقية عاصمة للدولة

الفلسطينية وحث دول الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بدولة فلسطين فورا

قائلا إن ذلك لن يعرقل المفاوضات مع إسرائيل بشأن السلام في المنطقة.