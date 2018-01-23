اجتماع لبحث المعوقات التى تواجه قطاع الصحة بسرت .





سرت 23 يناير 2018 ( وال )- خصص الاجتماع الذي عقد بسرت أمس الاثنين

لبحث المعوقات التى تواجه قطاع الصحة وتفعيل مجمع عيادات سرت المركزى .

وضم الاجتماع عميد بلدية سرت المكلف السيدة " هنية سالم ابوخريص "

ومدير الخدمات الصحية بسرت الدكتور " خليفة محمد عبد الفتاح " ، ومدير

عام مجمع عيادات سرت المركزى الصحى الدكتور " رحيل العبدلى " ، ومدير

مكتب المشروعات بقطاع الصحة والمهندسين المكلفين من قبل مشروعات بلدية

سرت ومشروعات برنامج الامم المتحدة الانمائىUNDP للاشراف على اعمال صيانة

مجمع عيادات سرت المركزى الصحى .

وتم مناقشة الوضع بالمجمع المركزى الصحى وسبل توفير المعدات والاجهزة

الطبية التى يفتقرها المجمع حاليا والتى كانت بالمجمع خلال العامين

الماضين اضافة الى مناقشة ما يعانيه قسم التحاليل الطبية والمحاليل ببقية

المراكز والوحدات الصحية .

وبحث الاجتماع ملف اعمال الصيانة الحالية للمجمع المركزى الصحى التى

يقوم بها صندوق دعم الاستقرار فى ليبيا من خلال برنامج الامم المتحدة

الانمائى UNDP بسرت من قبل شركة الريان .

...(وال سرت)...