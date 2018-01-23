بدء الحملة التوعوية لمكافحة مرض اللشمانيا ببلدية ترهونة .





ترهونة 23 يناير 2018 ( وال ) - انطلقت بمدرج المعهد العالي لتقنيات

الزراعية بالخضراء ببلدية ترهونة أمس الاثنين الحملة التوعوية لمكافحة

مرض اللشمانيا والتي ينظمها مكتب الاصحاح البيئي وبالتعاون مع البرنامج

الوطني لمكافحة مرض اللشمانيا .

واشتمل البرنامج للحملة القاء سلسلة من المحاضرات التوعوية العلمية

وكذلك توزيع مطويات تتناول خطورة المرض واسباب انتشاره وطرق والوقاية منه

.

واوضح الدكتور " عادل سلامة " عضو لجنة مكافحة مرض اللشمانيا ببلدية

ترهونة بان هذه الحملة تهدف إلى نشر الوعي بين شرائح المجتمع حول خطورة

انتشار هذا المرض والعمل على تفعيل الاصحاح البيئي في القضاء على

الملوثات البيئية والتقليل من اثارها السلبية وضرورة القضاء او التقليل

من تزايد وانتشار نواقل المرض (ذبابة الرمل) وكذلك خوازن المرض وهي (

القوارض والكلاب السائبة ) .

وأكد " سلامة " أنه توجد عيادة لتشخيص وعلاج المصابين بهذا المرض

وذلك بمقر العيادة المجمعة بمدينة ترهونة ، مشيرا إلى أن هذه الحملة

ستتواصل لتشمل عدة مؤسسات تعليمية وخدمية من أجل نشر الوعي بخطورة مرض

اللشمانيا واسباب انتشاره وطرق الوقاية منه .

يشار إلى أن مرض اللشمانيا يعد مرضا مستوطنا بليبيا وتعد بلدية

ترهونة احدى المناطق الموبوة بالمرض حيث سجلت خلال العام 2016 /2017

حوالى 231 حالة بسبب وجود الحيوانات الخازنة للمرض ووجود ناقل المرض وذلك

بحسب احصائية صادر عن عيادة مرض اللشمانيا بترهونة .

...(وال ترهونة)...