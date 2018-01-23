الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.





بروكسل 23 يناير 2018 (وال) - أكد الاتحاد الأوروبي للرئيس الفلسطيني

محمود عباس أنه يدعم تطلعه لأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية

في أحدث تحرك للاتحاد رفضا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف

بالقدس عاصمة لإسرائيل.

جاء ذلك خلال حضور الرئيس عباس اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد

الأوروبي، في بروكسل.. حيث جدد عباس خلال اللقاء دعوته لأن تكون القدس

الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية حاثا حكومات الاتحاد على الاعتراف بها على

الفور قائلا إن ذلك لن يعرقل المفاوضات مع إسرائيل بشأن تسوية لتحقيق

السلام في المنطقة.

من جانبهم جدد وزارء خارجية الاتحاد التاكيد معارضتهم للقرار الذي

اتخذه ترامب في السادس من ديسمبرالماضي بنقل السفارة الأمريكية إلى

القدس.

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