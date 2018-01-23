المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء يتابع سبل إعادة تشغيل المصحة التابعة للشركة .الثلاثاء ، 23-01-2018 - 09:11:00



طرابلس 23 يناير 2018 ( وال ) - اجتمع المدير التنفيذي للشركة العامة
للكهرباء المهندس "علي ساسي" مدراء الادارات المختلفة بالشركة لمناقشة
سبل تطوير الخدمات الصحية للعاملين بالشركة واعادة تشغيل المصحة التابعة
للشركة .
وضم الاجتماع مساعد مدير عام المالية ومدير إدارة الخدمات الصحية
ومدير إدارة العلاقات العامة المكلف ومدير دائرة الخدمات الصحية ورئيس
لجنة متابعة تشغيل المصحة ومندوب اصابات العمل .
وتناول الإجتماع مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه إعادة تشغيل المصحة
في الوقت الحالي و إيجاد الحلول الجذرية لها .
وتم التأكيد على وضع آلية يتم من خلالها تفعيل مصحة الشركة بشكل رسمي
ووضع تواريخ زمنية لإعادة تشغيلها من أجل تقديم الخدمات الصحية للعاملين
بها .
كما تم استعرض المشاكل والعراقيل التي يواجهها مكتب اصابات العمل بالشركة
والعمل على وضع حلول مناسبة لمعالجتها .
...( وال ) ...

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