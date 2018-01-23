المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء يتابع سبل إعادة تشغيل المصحة التابعة للشركة .





طرابلس 23 يناير 2018 ( وال ) - اجتمع المدير التنفيذي للشركة العامة

للكهرباء المهندس "علي ساسي" مدراء الادارات المختلفة بالشركة لمناقشة

سبل تطوير الخدمات الصحية للعاملين بالشركة واعادة تشغيل المصحة التابعة

للشركة .

وضم الاجتماع مساعد مدير عام المالية ومدير إدارة الخدمات الصحية

ومدير إدارة العلاقات العامة المكلف ومدير دائرة الخدمات الصحية ورئيس

لجنة متابعة تشغيل المصحة ومندوب اصابات العمل .

وتناول الإجتماع مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه إعادة تشغيل المصحة

في الوقت الحالي و إيجاد الحلول الجذرية لها .

وتم التأكيد على وضع آلية يتم من خلالها تفعيل مصحة الشركة بشكل رسمي

ووضع تواريخ زمنية لإعادة تشغيلها من أجل تقديم الخدمات الصحية للعاملين

بها .

كما تم استعرض المشاكل والعراقيل التي يواجهها مكتب اصابات العمل بالشركة

والعمل على وضع حلول مناسبة لمعالجتها .

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