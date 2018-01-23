شركة البريقة لتسويق النفط ومشتقاته تباشر توزيع الوقود من مستودع مصراتة النفطي على كافة محطات الوقود .





مصراته 23 يناير 2018 ( وال ) - باشرت شركة البريقة لتسويق النفط

ومشتقاته توزيع الوقود من مستودع مصراتة النفطي علي كافة محطات الوقود .

وأفادت شركة البريقة عبر موقعها أن مستودع مصراته سيتم من خلاله

توزيع البنزين ووقود الديزل على كافة محطات الوقود التابعة لشركات

التوزيع وسيكون الوقود متاحا بكافة المحطات التي يغذيها المستودع .

وأكدت شركة البريقة بأن الوقود متوفر وسيتم الإستمرار في تزويد

المحطات بشكل مستمر .

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