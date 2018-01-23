شركة البريقة لتسويق النفط ومشتقاته تباشر توزيع الوقود من مستودع
مصراتة النفطي على كافة محطات الوقود .
الثلاثاء ، 23- 01- 2018 - 09:01:00
مصراته 23 يناير 2018 ( وال ) - باشرت شركة البريقة لتسويق النفط
ومشتقاته توزيع الوقود من مستودع مصراتة النفطي علي كافة محطات الوقود .
وأفادت شركة البريقة عبر موقعها أن مستودع مصراته سيتم من خلاله
توزيع البنزين ووقود الديزل على كافة محطات الوقود التابعة لشركات
التوزيع وسيكون الوقود متاحا بكافة المحطات التي يغذيها المستودع .
وأكدت شركة البريقة بأن الوقود متوفر وسيتم الإستمرار في تزويد
المحطات بشكل مستمر .
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