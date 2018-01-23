شركة البريقة لتسويق النفط ومشتقاته تباشر توزيع الوقود من مستودع مصراتة النفطي على كافة محطات الوقود .الثلاثاء ، 23-01-2018 - 09:01:00



مصراته 23 يناير 2018 ( وال ) - باشرت شركة البريقة لتسويق النفط
ومشتقاته توزيع الوقود من مستودع مصراتة النفطي علي كافة محطات الوقود .
وأفادت شركة البريقة عبر موقعها أن مستودع مصراته سيتم من خلاله
توزيع البنزين ووقود الديزل على كافة محطات الوقود التابعة لشركات
التوزيع وسيكون الوقود متاحا بكافة المحطات التي يغذيها المستودع .
وأكدت شركة البريقة بأن الوقود متوفر وسيتم الإستمرار في تزويد
المحطات بشكل مستمر .
...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تقيم ورشة عمل للتخطيط السياسي بعنوان " نحو رسم وتنفيذ سياسة ليبية ناجحة".
مصادر فلسطينية : إصابة عدد من الطلبة اثر مهاجمة مستوطنين صهاينة مدرسة جنوب نابلس .
الجامعة العربية تطالب برؤية موحدة لمؤسسات العمل المشترك .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا