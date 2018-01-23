لجنة إفريقية تعتمد مشروع قرار يدين تصريحات ترامب ضد الأفارقة .
الثلاثاء ، 23- 01- 2018 - 08:57:00
أديس أبابا 23 يناير 2018 ( وال ) - اعتمدت لجنة المندوبين الدائمين
للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أمس الإثنين ، مشروع قرار تقدمت به
السنغال ، لإصدار إعلان رسمي من القمة الإفريقية يدين تصريحات الرئيس
الامريكي دونالد ترامب، ضد الأفارقة .
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة الـ35 للجنة
المندوبين، المنعقدة، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحضيرا للقمة
الإفريقية الـ30، المقررة الأحد والإثنين المقبلين .
ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي " موسى فكي " الأفارقة إلى التوحد
أمام " بروز الكراهية ضد الأجانب".
وقال "يجب أن تتوحد القارة في مواجهة التحديات الماثلة من الصراعات
والنزاعات والهجرة" ، وعلينا توحيد مناهج عملنا وصفوفنا ضد هذه
التحديات".
ويعكف المندوبون الدائمون على مدار يومين على إعداد جدول أعمال قمة
الاتحاد الإفريقي ، بالإضافة إلى التوصيات التي سيتم رفعها للدورة
الثانية والثلاثين للمجلس التنفيذي ، الذي يعقد على مستوى وزراء خارجية
البلدان الأعضاء يومي الخميس والجمعة القادمين.
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