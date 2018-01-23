لجنة إفريقية تعتمد مشروع قرار يدين تصريحات ترامب ضد الأفارقة .





أديس أبابا 23 يناير 2018 ( وال ) - اعتمدت لجنة المندوبين الدائمين

للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أمس الإثنين ، مشروع قرار تقدمت به

السنغال ، لإصدار إعلان رسمي من القمة الإفريقية يدين تصريحات الرئيس

الامريكي دونالد ترامب، ضد الأفارقة .

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة الـ35 للجنة

المندوبين، المنعقدة، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحضيرا للقمة

الإفريقية الـ30، المقررة الأحد والإثنين المقبلين .

ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي " موسى فكي " الأفارقة إلى التوحد

أمام " بروز الكراهية ضد الأجانب".

وقال "يجب أن تتوحد القارة في مواجهة التحديات الماثلة من الصراعات

والنزاعات والهجرة" ، وعلينا توحيد مناهج عملنا وصفوفنا ضد هذه

التحديات".

ويعكف المندوبون الدائمون على مدار يومين على إعداد جدول أعمال قمة

الاتحاد الإفريقي ، بالإضافة إلى التوصيات التي سيتم رفعها للدورة

الثانية والثلاثين للمجلس التنفيذي ، الذي يعقد على مستوى وزراء خارجية

البلدان الأعضاء يومي الخميس والجمعة القادمين.

...(وال)...