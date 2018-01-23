المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي منتخب رواندا اليوم الثلاثاء .





طرابلس 23 يناير 2018 (وال) - يلتقي المنتخب الوطني للاعبين المحليين

مساء اليوم الثلاثاء مع منتخب رواندا في آخر مباريات الدور الأول

للمجموعة الثالثة بملعب طنجة الكبير.

المنتخب الوطني يدخل هذه المباراة وهدفه الوحيد هو الفوز حتى يتأهل

للدور الثاني، بينما منتخب رواندا يكفيه التعادل فقط حتى يتأهل للدور

الثاني.

ثلاثة منتخبات تبحث عن ورقتي التأهل، وإن كان المنتخب النيجيري هو

الأوفر حظا في التأهل حيث يلتقي في نفس التوقيت مع منتخب غينيا

الاستوائية صاحب الترتيب الرابع في هذه المجموعة بدون نقاط.

ترتيب المجموعة قبل مباراة اليوم : نيجيريا 4 نقاط ، رواندا 4 نقاط ،

ليبيا 3 نقاط ، غينيا الاستوائية بدون نقاط .

وكانت المنتخب الوطني قد فاز في المباراة الأولى على منتخب غينيا

الاستوائية بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، وخسر لقاءه الثاني أمام نيجيريا

بهدف لصفر، مما صعب مهمته في التأهل للدور الثاني.

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