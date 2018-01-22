"لجنة القوافل الطبية" تُجري 39,290 كشف طبي في العديد من المدن والمناطق خلال عام 2017 .

طرابلس 22 يناير 2018 ( وال ) كشف تقرير صادر عن لجنة القوافل الطبية بوزارة الصحة عن إجراء 39290 من الكشوفات الطبية؛ لمواطنين بمختلف الأعمار؛ في عددٍ من المناطق الليبية شملت (غدامس ،غات ،اوباري ،مرزق ،الشورى الكفرة ،زمزم، طبقة ،القريات) خلال العام 2017 ؛ وذلك خلال مدةٍ تُقاربُ الــ 7 أشهر أي منذ تشكيل اللجنة في مايو الماضي .

وأظهر التقرير بحسب المكتب الاعلامي بالوزارة عدد العمليات التي أُجريت في مستشفى غدامس العام الماضي والتي بلغ عددها 474؛ إلى جانب تدريب 77 عنصراً من العناصر الطبية والطبية المساعدة في مستشفى غات العام ومستشفى أوباري.

وتضمن التقرير إجمالي الكشوفات التي أجريت في مستشفى غدامس العام والبالغ عددها 14250 في تخصصات (العيون والإسعاف والطوارئ والعلاج الطبيعي والعظام والتخدير والجراحة العامة والمسالك البولية والأعصاب والجلدية والتجميل والأنف والأذن والحنجرة والباطنة والأطفال والقلب والصحة العامة والموجات).

بينما بلغ إجمالي حالات الكشف في مستشفى غات 6573 في تخصصات (العظام والنساء والولادة والعيون والباطنة والأطفال والكلى والأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة والأعصاب والمسالك البولية والصحة العامة والغدد الصماء)؛ إضافةً إلى إجراء 3 عمليات قيصرية وعمليتان لاستئصال اللحمية.

وفيما يتعلق بمستشفى مرزق العام الذي استقبل أطباء في تخصصات (الجراحة العامة والعيون والعظام والنساء والولادة والأنف والأذن والحنجرة والمسالك البولية) بلغ إجمالي الحالات التي تم الكشف عنها هناك 735 حالة.

وفي الكفرة بلغ إجمالي الكشوفات الطبية 2406 في تخصصات (الباطنة والأطفال حديثي الولادة وأمراض الكلى والمسالك والعظام والعيون والجلدية والأسنان والجراحة العامة).

وفي مستشفى زمزم القروي بلغ عدد الكشوفات الطبية التي تم إجراؤها هناك 11674 في تخصصات (العظام والباطنة وقسم الحوادث والقلب والجراحة والمسالك البولية والأنف والأذن والحنجرة والعيون والجلدية والأطفال والنساء والولادة والأسنان).

كما أجريت كشوفات طبية أيضاً في تخصصات (العظام والنساء والولادة والعيون والأطفال والباطنة والجراحة العامة) بلغ عددها 3136 في مستشفى طبقة.

بينما بلغ إجمالي الكشوفات في مستشفى قريات القروي 516 في تخصصات (العظام والنساء والولادة والعيون والأطفال والباطنة والجراحة العامة والأسنان).



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