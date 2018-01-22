نتائج مباريات الجولة الأولى إياب للدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 22 يناير 2018 (وال )- أسفرت مباراتا مساء اليوم الاثنين ضمن

منافسات الجولة الأولى (إياب) من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، عن

تعادل فريقي دارنس والتعاون إيجابيا بهدف مقابل هدف، والتي جمعتهما بملعب

نادي الصقور بطبرق، لفرق المجموعة الأولى .

بادر فريق دارنس بالتسجيل عن طريق لاعبه " علي دخيل" وعدل النتيجة

لفريق التعاون لاعبه " محمد عبد الكريم ".

وبهذه النتيجة يضيف دارنس النقطة الـ(6) لرصيده من سبع مباريات في

المركز الخامس مؤقتا، والتعاون يرفع رصيده إلى النقطة الثانية عشرة من

نفس عدد المباريات في المركز الثالث مؤقتا.

وعلى ملعب الزاوية انتهى لقاء فريق رفيق مع ضيفه فريق الخمس بالتعادل

السلبي بدون أهداف، لفرق المجموعة الرابعة.

وبهذه النتيجة يصبح لفريق رفيق (7) نقاط في المركز الرابع مؤقتا من سبع

مباريات، والخمس يرفع رصيده إلى النقطة الحادية عشرة في المركز الثالث

مؤقتا من نفس عدد المباريات.

فيما قررت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل

مباراة فريقي الأنوار والقرضابية ضمن المجموعة الأولى، التي كانت مقررة

مساء اليوم بملعب شهداء بنينا، إلى يوم 27 يناير الجاري.

وتتواصل غدا الثلاثاء منافسات الجولة الأولى إيابا بإجراء ثلاث

مباريات وذلك على النحو التالي :.

- شباب الجبل × الأخضر .. ملعب شيخ الشهداء .. الساعة 14:30 ( المجموعة

الثانية).

- الأولمبي × الاتحاد المصراتي .. ملعب الزاوية .. الساعة 15:00

(المجموعة الثالثة).

- الشرارة × الترسانة .. ملعب سبها .. الساعة 15:00 (المجموعة الثالثة).

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