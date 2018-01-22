بعثة فريق الاتحاد لكرة القدم غادرت اليوم الاثنين إلى السودان.





طرابلس 22 يناير 2018 (وال)- غادرت بعثة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم

مساء اليوم مطار معيتيقة بطرابلس على متن رحلة خاصة إلى مدينة بورتسودان

بجمهورية السودان، لإجراء عدد من المباريات الودية ضمن استعدادات الفريق

لمنافسات دوري كأس الاتحاد الأفريقي، ومرحلة إياب الدوري المحلي.



وذكرت مصادر بنادي الاتحاد أن الفريق سيجري ثلاث مباريات ودية،

الأولى والثانية مع نظيره فريق المريخ السوداني، يوم 24 يناير الجاري

بمدينة بورتسودان، ويوم 28 من نفس الشهر بملعب المريخ في العاصمة

السودانية الخرطوم.

وسيخوص المباراة الودية الثالثة والأخيرة أمام فريق الهلال الأبيض يوم

31 يناير بمدينة الأبيض بكردفان جنوب السودان. وأوضح المصدر أن بعثة الفريق ستعود مباشرة من السودان إلى طرابلس

لخوض مباراة الدور 64 من كأس ليبيا، والتي ستجمعه مع فريق الشموع في الـ5

من فبراير الجاري بملعب ترهونة.

وأضاف المصدر أن البعثة ستتوجه بعدها إلى مدينة صفاقس التونسية

استعدادا لملاقاة فريق الساحل النيجري في ذهاب الدور التمهيدي من دوري

كأس الاتحاد الأفريقي في العاشر من فبراير القادم.

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