اللجنة الاستشارية العُليا للعلاج تنتهي من إعداد مسودة القائمة النمطية لضرورات العلاج بالخارج .

طرابلس 22 يناير 2018 ( وال ) - أعلن رئيس اللجنة الاستشارية العُليا للعلاج الدكتور "هاشم بالخير" عن الانتهاءِ من إعدادِ مسودةٍ للقائمة النمطية للأمراض التي تستدعي العلاج بالخارج ويتعذر علاجها محليا؛ وذلك تمهيداً لاعتمادها من وزير الصحة المفوض؛ مشيراً إلى مناقشة المسودة مع أعضاء اللجنة الاستشارية خلال اجتماعهم الثاني الذي عقد اليوم الإثنين بديوان الوزارة.

ونقل المكتب الاعلامي بالوزارة عن الدكتور " بالخير " تأكيده أنه فور اعتماد القائمة النمطية ؛ ستعطى أولوية العلاج للحالات المستعصية ".

وبحسب الدكتور "بالخير" فإن القائمة شملت عدداً من الأمراض في تخصصاتٍ مختلفة من حيث التشخيص والعلاج ؛ أهمها أمراض الأورام وأمراض الدم والقلب والشرايين وجراحه المخ والأعصاب والجراحات المعقدة وجراحات العيون وجراحات العمود الفقري والعظام؛ كما تضمنت تحديد حاجة المريض من حيث التشخيص الكامل أو الجزئي والعلاج الكامل أو الجزئي أيضاً.



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