بعثة فريق أهلي طرابلس لكرة القدم تصل تونس.





طرابلس 22 يناير 2017 (وال)- وصلت بعثة فريق الأهلي طرابلس الأول لكرة

القدم مساء أمس إلى تونس للدخول في معسكر يستمر لمدة 10 أيام تتخلله

مباريات ودية مع فرق تونسية استعدادا لإياب الدوري الممتاز.

وسوف يلتحق يوم غد الثلاثاء اللاعبون المحترفون الذين تعاقدت معهم

إدارة الأهلي لتجربتهم، حسب مصادر إدارة النادي.

من جهة أخرى، أصدر رئيس مجلس إدارة النادي "ساسي بوعون" قرارا كلف

بموجبه اللاعب السابق للفريق "أحمد سعد" بمنصب إداري بالفريق الأول.

وستكون التركيبة الادارية للفريق على النحو التالي: عادل بن عيسى مديرا

للكرة بالنادي، وحسين طليش مديرا إداريا للفريق، وأحمد سعد إداريا

للفريق.

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