المجلس الرئاسي يواصل مشاوراته بشأن التعديل الوزاري .

طرابلس 22 يناير 2018 ( وال ) - عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اجتماعه الثالث للعام الجاري برئاسة رئيس المجلس " فائز السراج " وبحضور نواب المجلس أحمد معيتيق، وعبد السلام كجمان و فتحي المجبري وعضوا المجلس محمد عماري وأحمد حمزة.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد تم خلال هذه الجلسة بحث نتائج المشاورات التي تمت حتى الآن بشأن التعديل الوزاري وتوسيع الحكومة لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة، كما بحث المجلس عدد من الملفات وعلى رأسها الترتيبات المالية لسنة 2018 والإجراءات المتخذة لتحريك عجلة الاقتصاد.





...( وال )...