رئيس المجلس الرئاسي يستقبل أعضاء رابطة الملاك المتضررين من القانون رقم (4) .

طرابلس 22 يناير 2018 ( وال ) - إلتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني "فائز السراج " اليوم الاثنين بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس عدداً من أعضاء رابطة الملاك المتضررين من القانون رقم(4)، الذين أطلعو السراج على معاناة هذه الشريحة والخطوات المتخذة في هذا الشأن من قبل مؤسسات الدولة في السابق.

كما تطرق اللقاء إلى المقترحات المقدمة من قبل الرابطة لأنصاف المتضررين وترجيع الحقوق لأصحابها بحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس .

ووجه " السراج " أعضاء الرابطة بالتواصل مع إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بالمجلس لأعداد مذكرة قانونية مفصلة بحيثيات القضية والمقترحات المقدمة من الرابطة على أن يتم مناقشتها في اجتماع قادم بحضور وزير العدل ورئيس الرابطة السابق.

وأكد الرئيس خلال هذا اللقاء بأنه لا خلاف على المبدأ وتعويض المتضررين مشيرا الى ضرورة وضع الآلية المناسبة التي تكفل ذلك مع مراعاة الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد وتحديد مصادر التمويل.



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