وزراء الخارجية لدول الحوار 5+5 يؤكدون موقفهم لصالح الحل السياسي للازمة في ليبيا .الإثنين ، 22-01-2018 - 21:00:00

الجزائر 22 يناير 2018 (وال) - أختتم وزراء الخارجية لدول الحوار (5+5) الأحد بالجزائر اجتماعهم الرابع عشر بتأكيد موقفهم لصالح حل سياسي للأزمة في ليبيا قائمًا على الحوار الشامل والمصالحة الوطنية، بعيدًا عن أي تدخل أجنبي.
وشدد الوزراء في بيانهم الختامي على أن الحوار السياسي يشكل في هذا الفضاء الإقليمي وسيلة مناسبة للبحث عن حلول ملائمة وفعَّالة للأزمات وبؤر التوتر التي تعرفها المنطقة.
(وال)

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