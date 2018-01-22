رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع لجنة مختصة للدعم التقني للاستحقاقات الإنتخابية المقبلة .

طرابلس 22 يناير 2018 ( وال ) - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج "اليوم الإثنين بمقر المجلس بمدينة طرابلس مع اللجنة المختصة بتطوير قاعدة البيانات الوطنية التي يرأسها الدكتور محمد باني، وحضر الاجتماع رئيس المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات " عماد السائح " ووزير الداخلية " العارف الخوجة ".

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي يتعلق بقاعدة البيانات ودورها في دعم المفوضية في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ووأضح العرض كيفية استخدام قاعدة البيانات كمنصة مركزية للتكامل والربط المعلوماتي بين الجهات الحكومية.

واحتوى العرض أهمية إستحداث البطاقة الشخصية الإلكترونية التي تحوي البيانات الشخصية الأساسية لحاملها حيث تحتوي على شريحة الكترونية يمكن لها حفظ المعلومات الرقمية وتمثل حماية للمعلومات وتتولى إصدارها مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، لاستخدامها في الانتخابات وغيرها من عمليات مثل الدعم النقدي والسلعي وما إلى ذلك.

وتحدث رئيس اللجنة عن خارطة طريق للوصول إلى الإنجاز الأمثل في هذا الشأن والذي يحفظ الأمن القومي ويوفر بيانات موثوق بها ومحمية في ذات الوقـت.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد تحدث " السراج " على أهمية المشروع حاثا على انجازه بعد مناقشة تفصيلاته للإستخدام في الاستحقاقات الإنتخابية ضماناً للشفافية والنزاهة وتسهيلا للمراقبة، وأشار إلى ضرورة وضع برنامج زمني وأن لا يقتصر الأمر على إصدار البطاقة الذكية بل يشمل أيضا آليات توزيعها.

وأكد " السراج " خلال الاجتماع على حرص المجلس الرئاسي على دعم المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات لتؤدي عملها بالطريقة المثلى، وإيجاد حلول عاجلة لما تواجهه من مختنقات.



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