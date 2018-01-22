رئيس المجلس الرئاسي يلتقي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

طرابلس 22 يناير 2018 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني "فائز السراج " اليوم "الإثنين" بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي " ماريا دوفالي ريبيرو ".

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد جرى خلال هذا اللقاء استعراض الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعيشها ليبيا ودور الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي في مساعدة الليبيين في الخروج من الأزمة والتغلب على ما تواجهه بعض القطاعات الخدمية من مختنقات.

وأشاد " السراج " بجهود " ريبيرو " والدور الذي تقوم به البعثة الأممية في ليبيا بتقديم الدعم اللازم لإنجاح عملية التحول السياسي، مؤكداً على أهمية الشراكة بين الحكومة والمنظمات الدولية وتحسين التواصل من خلال القنوات الرسمية، ونوه السيد الرئيس على أهمية التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية أثناء ممارسة أعضاء البعثة لمهامهم.

وعبر " السراج " عن استعداد الحكومة لتسهيل أعمال البعثة وحل المختنقات التي تواجهها ووصول أعضائها إلى مختلف المناطق الليبية.

ومن جانبها أشادت المسؤولة الأممية بما يبذله " السراج " من جهود لرفع المعاناة عن المواطنين.

وأكدت على العمل المشترك مع أجهزة الدولة الليبية وحرص البعثة الأممية على العمل وفقا للقوانين الليبية،

كما ناقش " السراج "مع الممثلة الأممية آليات عمل "صندوق الاستقرار" وما قدمه من مساعدات لعدد من المجالات الحيوية في البلديات، كما تم الاتفاق على تقديم الدعم اللأزم لبرنامج عودة آهالي تاورغاء الشهر القادم.



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