اضراب مضيفي الطيران يشل رحلات الخطوط الجوية الجزائرية .





الجزائر 22 يناير 2018 (وال)- شل اضراب مفاجئ لمضيفي الطيران رحلات

الخطوط الجوية الجزائرية الاثنين خاصة بمطار الجزائر، بحسب ما اعلنت

الشركة.

وقالت مديرة الاتصال في الشركة مونية برتوش "تفاجأت الخطوط الجوية

الجزائرية هذا الصباح باضراب غير معلن وغير قانوني. لم تقلع اي رحلة من

مطار الجزائر العاصمة".

وتابعت "الاضراب لم يشمل بشكل واسع مطاري عنابة (550 كلم شرق الجزائر)

ووهران (400 كلم غرب الجزائر) حيث اقلعت بعض الرحلات" دون مزيد من

التوضيح حول المطارات الاخرى.

وأكد الامين العام لنقابة مستخدمي الملاحة الجوية، كريم اوراد، ان

"الاضراب قانوني" موضحا ان اشعارا بالاضراب تم تقديمه لكن ادارة شركة

الخطوط الجوية الجزائرية لم تحضر جلسات الصلح.

ويطالب المضربون بالرجوع الى"برنامج" زيادة الاجور الذي تم توقيعه في

يناير 2017 من طرف الادارة السابقة قبل ان يقوم المدير الحالي بخوش علاش،

بتجميده.