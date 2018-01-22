اكتشاف بروتين لعلاج السكري وتأخير الشيخوخة .





موسكو 22 يناير 2018 (وال)-اكتشف العلماء بروتينا يحوي مادة قد تصبح

أساس مستحضر طبي لإطالة حياة الإنسان وتأخير الشيخوخة.

ويلعب بروتين كلوثو (إلهة يونانية) دورا مهما في تنظيم عملية الأيض. حيث

بينت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة إيل أن بنية البروتين ثلاثية

الأبعاد معقدة، وتمنحه قدرات علاجية فريدة.

ويعتقد العلماء أن بالإمكان إنتاج مستحضرات على أساس هذا البروتين، تساعد

على علاج عدد من الأمراض الخطرة بما فيها السكري والسمنة وبعض أنواع

السرطان.