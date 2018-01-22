حريق في منزل يودي بحياة سبعة أطفال في الإمارات .الإثنين ، 22-01-2018 - 17:23:00



دبي 22 يناير 2018 (وال)- قالت وزارة التعليم الإماراتية في بيان
إن حريقا في منزل أودى بحياة سبعة أطفال يوم الاثنين قرب مدينة الفجيرة
بشرق البلاد.
وأضافت أن الضحايا من أسرة ربيعة وهم من الروضة حتى الصف الثامن.
ونقلت صحيفة جلف نيوز عن شرطي محلي ومسؤولين بالدفاع المدني قولهم إن
والدة الأطفال أبلغت عن الحريق فجرا ورغم أن سبب الحريق لم يتضح بعد إلا
أن هناك اشتباها بأنه ناجم عن ماس كهربائي.
ونشب عدد من الحرائق الكبيرة في الإمارات خلال السنوات الأخيرة بما في
ذلك في مبان شاهقة إلا أن القليل منها أسفر عن سقوط وفيات.

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