محتجون يتظاهرون أثناء وجود وفد كوري شمالي في سول.





سول 22 يناير 2018 (وال) - نظمت مجموعات من المحتجين في كوريا الجنوبية

مظاهرات اليوم الاثنين ضد مشاركة كوريا الشمالية في دورة الألعاب

الأولمبية الشتوية التي تقام الشهر المقبل وذلك أثناء زيارة وفد من

المسؤولين الكوريين الشماليين ترأسه المغنية هيون سونج-وول لسول لتفقد

أماكن استضافة الألعاب.



وتدخلت الشرطة عندما أحرقت مجموعة منهم صورة للزعيم الكوري الشمالي كيم

جونج أون على سلم محطة القطارات المركزية في العاصمة سول التي وصلت إليها

هيون ووفدها قادمين من إقليم جانجوون الذي يستضيف الأولمبياد في الفترة

من التاسع إلى 25 فبراير .

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية يوم السبت إن كوريا الشمالية سترسل 22

رياضيا لدورة الألعاب الشتوية في كوريا الجنوبية الشهر المقبل وستشارك في

ثلاث رياضات وخمس منافسات فيما يمثل انفراجة دبلوماسية واضحة بعد تزايد

حدة التوتر على مدى شهور بسبب برنامج كوريا الشمالية الصاروخي والنووي.

ورفع محتجون لافتة تعبر عن معارضتهم لمشاركة كوريا الشمالية في الألعاب

الأولمبية المقامة في بلادهم .

وكانت احتجاجات يوم الاثنين صغيرة لكنها ألقت الضوء على ردود الفعل

المتباينة على الانفراجة الهشة بين الكوريتين.

وقالت وزارة الوحدة في سول يوم الاثنين إن تكلفة الإقامة والتنقلات لوفد

هيون سونج-وول سيتحملها صندوق حكومي في كوريا الجنوبية مخصص للتعاون بين

البلدين.