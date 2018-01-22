مصرع 13 شخصا إثر سقوط حافلة في هاوية بسبب انهيار أرضي بكولومبيا.





بوجوتا، 22 يناير 2018 (وال)- لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم اثر سقوط

حافلة صغيرة كانوا على متن ا في هاوية بإقليم نارينيو الواقع غربي

كولومبيا، على الحدود مع الإكوادور، حسبما ذكرت مصادر رسمية.

وذكر مدير الإدارة الوطنية لأمن الطرق، أليخاندرو مايا، في تغريدة على

موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن الحادث ناجم عن انهيار أرضي، وقد

تعرضت له حافلة تابعة لخدمة النقل العام على الطريق بين مدينتي توماكو

وباستو، وأدى إلى مصرع 13 شخصا على الأقل.

ووقع الانهيار الأرضي في موقع يعرف باسم "أنف الشيطان"، عند الكيلومتر 66

على الطريق بين باستو، عاصمة الإقليم، وتوماكو.

وانتشلت فرق الإغاثة جثث 10 أشخاص، بينهم طفلان وسيدتان.

وذكر حاكم إقليم نارينيو، كاميلو روميرو، في تصريحات صحفية أن مسؤولين من

مكتب إدارة المخاطر انتقلوا بالفعل لموقع الحادث، حيث يجري العمل لفتح

الطريق مجددا.