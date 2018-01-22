رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وفداً من مدينة زليتن .



طرابلس 22 يناير 2018 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج " صباح اليوم الاثنين بمقر المجلس بالعاصمة

طرابلس وفداً من مدينة زليتن، يضم عضو مجلس النواب" محمد خليل " ورئيس

المجلس البلدي المهندس" مفتاح حمادي "وعضو المجلس "مصطفى بن عائشة "

والأستاذ الجامعي الدكتور " محمد عز الدين ".

ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس فقد تحدث أعضاء الوفد مؤكدين دعمهم

للاتفاق السياسي ومساندتهم لما تتخذه حكومة الوفاق الوطني من إجراءات

لحفظ الأمن وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وعرض عميد البلدية ما تواجهه بلدية زليتن من مصاعب بالأخص في تجهيز عدد

من المستشفيات والمدارس إضافة إلى مختنقات في قطاعي المياه والصرف الصحي.

كما عبر أعضاء الوفد عن امتنانهم لما تم تنفيذه في فترة سابقة من مشروعات

خدمية في نطاق البلدية .

ومن جانبه رحب " السراج " بأعضاء الوفد مؤكداً على اهتمامه بحلحلة

المشاكل التي تواجه المرافق في البلديات بمختلف مناطق ليبيا، بطريقة

متوازنة مع وضع أولوية لتنفيذ الضروري بصفة عاجلة حسب ما يتوفر للحكومة

من إمكانيات.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن " السراج " أصدر تعليماته

بتذليل المشاكل التي تواجه المرافق الخدمية بالمدينة، واستكمال المشاريع

التي بدأ المجلس البلدي خطوات تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات المختصة.

من ناحية ثانية أجاب " السراج " بحسب مكتبه الإعلامي عن استفسارات أعضاء

الوفد عن التعديل الوزاري المزمع إجراؤه، بأن المتعارف عليه أن يناقش

المسألة مع رؤساء الكتل النيابية، وأن يكون للمجلس النيابي دوره المحوري

والحيوي، ولكن مع استمرار وجود جسم مواز وعدم تضمين الاتفاق السياسي في

الإعلان الدستوري، فسيتم التعديل بالتشاور مع الأطراف السياسية المختلفة

مؤكداً بأن توسعة الحكومة ستشمل طيف واسع من الكفاءات من مختلف أنحاء

الوطن.

وعبر السيد الرئيس عن تفاؤله باجتياز الأزمة الراهنة وإن القادم أفضل

بإذن الله.



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