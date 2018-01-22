مدير عام المفوضية العليا للانتخابات : عدد المسجلين بلغ 2 مليون و115 ألف و295 ناخب.





طرابلس 22 يناير 2018 ( وال ) - أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

اليوم الاثنين أن عدد المسجلين في سجل الانتخابات حتى 21 يناير الجاري

بلغ (2 مليون و115 ألف و295) مليونا ومائة وخمسة عشر ألفا ومائتان وخمسة

وتسعون ناخبا .





واوضح المدير العام للمفوضية العليا للانتخابات " سعيد صالح القصبي" في

تصريح لوكالة الأنباء الليبية اليوم الاثنين بان مرحلة تسجيل الناخبين

قاربت على الانتهاء وأن مستوى الاقبال كان جيد لدى المواطنين ويوجد تزايد

في اعداد الناخبين وفق الأرقام التي سجلتها المنظومة.

وأكد " القصبي" ان هذا الاقبال للناخبين يدل على شعور المواطن بالوعي

بأهمية المشاركة السياسية وممارسة حقه في التسجيل ، منوها في هذا الصدد

للمجهودات التي تبذلها المفوضية وحملة التوعية التي انطلقت مع عملية

التسجيل رغم قلة الموارد .

وبين ان عملية التسجيل في حد ذاتها تعتبر استعداد فني لمواجهة أي استحقاق

انتخابي ، وتأتي في المراحل الاولى من أي عملية انتخابية قادمة .

وأشار مدير عام المفوضية العليا للانتخابات إلى أن الامكانيات بالنسبة

للميزانية التي ترد للمفوضية تعتبر غير كافية ، ومحدودة جدا ولا تصل حتى

10 % من الميزانيات التقديرية التي تقدمها المفوضية في كل سنة.

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