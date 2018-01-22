النائب " أحمد معيتيق " يبحث احتياجات مركز غسيل الكلى مصراته .



طرابلس 22 يناير 2018 ( وال ) - بحث النائب بالمجلس الرئاسي " أحمد

معيتيق"، احتياجات مركز علاج و غسيل الكلى مصراتة، المتمثلة في نقص

العناصر الطبية والشح في أدوية الكلى التي يحتاجها المركز.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين بديوان رئاسة الوزراء، بحضور مدير

المركز "مفتاح الغيراني"، ومدير الشؤون الإدارية والخدمات "هشام زعبية"

، ومدير الشؤون المالية للمركز "عبدالسيد مسيمر".

واستعرض اللقاء بحسب إدارة التواصل والإعلام ، احتياجات المركز الذي يقدم

خدماته لأكثر من "340" مريض فشل كلوي من سكان المدينة والمناطق المجاورة،

بالإضافة لمتابعة عدد" 650 "مريضا آخرين.

وطالب الحضور، بضرورة تفعيل قرار إنشاء مركز مستقل لعلاج وغسيل الكلى

الصادر في العام 2013، باعتبار الخدمات التي يقدمها حاليا من داخل مستشفى

مصراتة المركزي.

من جهته، أبدى النائب " معيتيق "، استعداده لمعالجة المختنقات التي يعاني

منها المركز.



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