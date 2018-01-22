سيالة يجتمع في الجزائر مع الامين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش الإثنين ، 22-01-2018 - 13:17:00

الجزائر 22 يناير 2018 (وال) - اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في الجزائر الاحد مع الامين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش .
وبحث الاجتماع تطورات الاوضاع في ليبيا والجهود الرامية للدفع بالعملية السياسية بما يحقق الامن واستقرار الاوضاع .
واكد سيالة على الاهمية القصوى لتفعيل الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي لاهمية الاتحاد الاستراتيجية والدور المميز الذي يلعبه في المنطقة .
واشار السيد الوزير الى ان ليبيا ترأس الدورة الحالية للاتحاد ،داعيا الامين العام الى تفعيل مكونات هذه المؤسسة والعمل على تنفيذ البرامج المختلفة تحقيقا للاهداف التي انشئ من اجلها الاتحاد .
ووجه السيد الوزير الدعوة للامين العام لاتحاد المغرب العربي لزيارة ليبيا .
(وال)

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