ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداء على الفندق في كابول إلى 22 قتيلا.





كابول 22 يناير 2018 (وال ) - أفاد مسؤولون افغان في حصيلة جديدة اليوم

الاثنين أن 22 شخصا على الأقل قتلوا في الهجوم الذي شنه مسلحو طالبان على

فندق في العاصمة الافغانية كابول.

وأكدت السلطات أنها لا تزال تحقق في كيفية تمكن المسلحين في وقت من

أخريوم السبت الماضي من اختراق نظام الأمن الذي تولته شركة خاصة قبل

ثلاثة أسابيع في فندق انتركونتيننتال.

وأعلن مسؤولون افغان في وقت سابق مقتل 18 شخصا بينهم 14 أجنبيا.

وجاء الهجوم عقب تحذيرات أمنية صدرت في الأيام الأخيرة ودعت إلى تجنب

الفنادق وغيرها من المواقع التي يتردد إليها الأجانب في كابول.

ورغم تشديد الاجراءات الأمنية في العاصمة، كثف مسلحو طالبان وتنظيم داعش

كثفوا هجماتهم.

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