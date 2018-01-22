المؤسسة الوطنية للنفط تعلن إعادة افتتاح الحقول النفطية بمنطقة اجخرة .





طرابلس 22 يناير 2018 ( وال ) .. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط

اعادة افتتاح الحقول النفطية في منطقة اجخره التابعة لشركة الهروج

للعمليات النفطية

بعد موافقة المجلس البلدي اجخرة .

وأوضحت المؤسسة عبر موقعها أن اغلاق حقول السارة من خلال منطقة

امتياز NC - 96، أدى إلى فقدان 4,400,000 برميل من الإنتاج وخسارة كبيرة

للاقتصاد الليبي بلغت (281,479,385 ) مائتان وواحد ثمانون مليون

وأربعمائة وتسعة وسبعون الف وثلاثمائة وخمسة و ثمانون دولار أمريكي .

وأشارت المؤسسة إلى أن وقف الانتاج من قبل شركة فنترسهال، المشغلة

للحقول ، تم دون موافقة المؤسسة الوطنية للنفط حسبما تنص عليه اتفاقية

التشغيل المؤقتة بين الطرفين.

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