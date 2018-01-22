المؤسسة الوطنية للنفط تعلن إعادة افتتاح الحقول النفطية بمنطقة اجخرة .الإثنين ، 22-01-2018 - 12:42:00



طرابلس 22 يناير 2018 ( وال ) .. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط
اعادة افتتاح الحقول النفطية في منطقة اجخره التابعة لشركة الهروج
للعمليات النفطية
بعد موافقة المجلس البلدي اجخرة .
وأوضحت المؤسسة عبر موقعها أن اغلاق حقول السارة من خلال منطقة
امتياز NC - 96، أدى إلى فقدان 4,400,000 برميل من الإنتاج وخسارة كبيرة
للاقتصاد الليبي بلغت (281,479,385 ) مائتان وواحد ثمانون مليون
وأربعمائة وتسعة وسبعون الف وثلاثمائة وخمسة و ثمانون دولار أمريكي .
وأشارت المؤسسة إلى أن وقف الانتاج من قبل شركة فنترسهال، المشغلة
للحقول ، تم دون موافقة المؤسسة الوطنية للنفط حسبما تنص عليه اتفاقية
التشغيل المؤقتة بين الطرفين.
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