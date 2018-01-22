المجلس الأعلى للدولة يبحثون مع رئيس ديوان المحاسبة، الأزمة المالية والإقتصادية وسُبل معالجتها.





طرابلس 22 يناير 2018 ( وال ) - بحث رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس

الأعلى للدولة في اجتماعهم مع رئيس ديوان المحاسبة " خالد شكشك" أهم

أسباب الأزمة المالية والإقتصادية التي تمر بها البلاد وسُبل معالجتها.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بطرابلس التأكيد على ضرورة عمل وتعاون

المؤسسات السيادية الرقابية والمالية بشكل تكاملي وفقًا للإتفاق السياسي

والقوانين والتشريعات النافذة بما يضمن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين

والحفاظ على المال العام.

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