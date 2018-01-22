مكتب الهئية العامة للثقافة بسرت يعلن تأسيس نادى للقراءة .





سرت 22 يناير 2018(وال)_ اعلن مدير مكتب الهئية العامة للثقافة بسرت

عن تأسيس نادى للقراءة بعنوان اقرأ كأول نادى للقراءة فى مدينة سرت.

وأوضح مدير مكتب الهئية العامة للثقافة بسرت "علاء فكرون " لمراسل

وكالة الانباء الليبية بسرت ان هذا النادى يعتبر من اولويات خطة مكتب

الهيئة العامة للثقافة بسرت للعام الجاري وذلك لرفع الوعى الثقافى

والفكرى والاهتمام بالمواهب الشابة وتشجيعهم وخلق جيل قارئ مؤهل فكريا

فى كافة المجالات

وأضاف ان هذا المشروع الثقافى يهدف الى ترسيخ وتعزيز ثقافة القراءة

لدى الجميع الشرائح .

وتجدر الاشارة إلى ان مكتب الهيئة العامة للثقافة بسرت قد اعلن الاسبوع

الماضى عن افتتاح ردايو ليبيا سرت الثقافى وتأسيس صالون ثقافى اسبوعى و

افتتاح منتدى الاصبوحة الشعرية .

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