المجلس البلدي سوق الجمعة يناقش برنامج توعوي عن الانتخابات .





سوق الجمعة 22 يناير 2018 ( وال ) - عقد المجلس البلدي سوق الجمعة

اجتماعا يوم أمس برئاسة وكيل ديوان المجلس البلدي المهندس " رياض الطاهر

" تم خلاله التنسيق مع المفوضية العليا لإنتخابات لاستحداث مركز إنتخابي

ببلدية سوق الجمعة ليكون منطلق لتفعيل الحملة الإنتخابية .

كما تناول الاجتماع الذي شارك فيه مندوب عن مفوضية إنتخابات

طرابلس الكبرى ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني سوق الجمعة وتجمع 25 فبراير

ومجلس خبراء سوق الجمعة ألية تنسيق وتعاون مشترك لتنظيم برامج توعوية

وترشيدية للاهالي والطلاب بمنطقة سوق الجمعة حول الانتخابات وكافة مراحل

العملية الإنتخابية القادمة .

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