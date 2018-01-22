إنطلاق فعاليات ورشة التدريب التي ينظمها موسم المدينة الاعلامي في دورته الرابعة بمدينة أوباري .





أوباري 22 يناير 2018 ( وال ) - إنطلقت اليوم الاثنين أولى فعاليات ورشة

التدريب التي ينظمها موسم المدينة الاعلامي في دورته الرابعة بمدينة

اوباري .

ويحتضن مركز المرأة للدعم والتدريب بأوباري أعمال هذه الورشة والتي يشرف

عليها مركز نور العلم للتدريب باوباري في مبادرة من المركز لتطوير

القدرات والمهارات الشبابية بالمدينة وماجاورها من خلال دورة مكثفة

يقدمها موسم المدينة عبر برامج تدريبية في مجال الاعلام والصحافة تستهدف

الاعلاميين والصحفيين والمهتمين من الجنسين.

ويأتي تنظيم هذه الورشة بمبادرة من مدير مركز نور العلم للتدريب والتطوير

بأوباري " خديجة عنديدي " وبالتعاون مع بلدية أوباري التي تحتضن برامج

الموسم وفي اطار توسيع انتشارها لتشمل كافة المدن والمناطق الليبية .

وستتواصل فعاليات هذه الورشة على مدى أسبوع كامل وتتضمن ندورات نظرية

وتدريب عملي على المهارات الاعلامية والصحفية يقدمها نخبة من الاعلاميين

والصحفيين بالتعاون مع فريق عمل الموسم .



...( وال )...