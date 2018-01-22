سيالة يبحث مع وزير الخارجية المغربي تسهيل منح التاشيرات للمواطنين الليبيين واستئناف عمل السفارة المغربية للعمل من طرابلس . الإثنين ، 22-01-2018 - 12:17:00

سيالة يبحث مع وزير الخارجية المغربي تسهيل منح التاشيرات للمواطنين الليبيين واستئناف عمل السفارة المغربية للعمل من طرابلس . الجزائر 22 يناير 2018 (وال) - اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في الجزائر الاحد مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة .
وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطورات الملف الليبي وجهود المبعوث الخاص للامم المتحدة غسان سلامة .
كما تم في الاجتماع التطرق الى التحضيرات لانعقاد القمة القادمة للاتحاد الافريقي في اديس ابابا والجهود المشتركة لمحاربة الارهاب بالمنطقة .
وعبر سيالة عن التطلع لدعم العلاقات الاخوية مع المغرب في مختلف المجالات ،داعيا الى استئناف عمل سفارة المملكة المغربية لعملها من العاصمة طرابلس وبتسهيل حصول الليبيين على التأشيرة لدخول الاراضي المغربية .
(وال)

الأكثر قراءة في وال

وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تقيم ورشة عمل للتخطيط السياسي بعنوان " نحو رسم وتنفيذ سياسة ليبية ناجحة".
مصادر فلسطينية : إصابة عدد من الطلبة اثر مهاجمة مستوطنين صهاينة مدرسة جنوب نابلس .
الجامعة العربية تطالب برؤية موحدة لمؤسسات العمل المشترك .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا