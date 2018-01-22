سيالة يبحث مع وزير الخارجية المغربي تسهيل منح التاشيرات للمواطنين الليبيين واستئناف عمل السفارة المغربية للعمل من طرابلس .

الجزائر 22 يناير 2018 (وال) - اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في الجزائر الاحد مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة .

وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطورات الملف الليبي وجهود المبعوث الخاص للامم المتحدة غسان سلامة .

كما تم في الاجتماع التطرق الى التحضيرات لانعقاد القمة القادمة للاتحاد الافريقي في اديس ابابا والجهود المشتركة لمحاربة الارهاب بالمنطقة .

وعبر سيالة عن التطلع لدعم العلاقات الاخوية مع المغرب في مختلف المجالات ،داعيا الى استئناف عمل سفارة المملكة المغربية لعملها من العاصمة طرابلس وبتسهيل حصول الليبيين على التأشيرة لدخول الاراضي المغربية .

(وال)