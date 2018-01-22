الدولار يعاود الصعود بعد خسائر إثر إغلاق الحكومة الأمريكية.





لندن 22 يناير 2018 (وال) - ارتفع الدولا الأمريكي اليوم الاثنين

بعدما تعرض لخسائر إثر توقف أنشطة الحكومة الأمريكية حيث لقي دعما من

عائدات سندات الخزانة بينما يتابع المستثمرون بهدوء نسبي السجال السياسي

الدائر.

دأ توقف الحكومة الأمريكية منتصف ليل الجمعة بعدما فشل الديمقراطيون

والجمهوريون في التوصل إلى اتفاق لتمويل الأنشطة بسبب الخلاف المرير بشأن

الهجرة وأمن الحدود.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية،

إلى 90.155 لكنه صعد في أحدت التعاملات 0.1 بالمئة إلى 90.665 ليستقر فوق

أقل مستوى في ثلاثة أشهر 90.113 الذي سجله يوم الخميس.

وعوض الدولار الخسائر المبكرة ولم يطرأ عليه تغير يذكر أمام العملة

اليابانية عند 110.860 ين لكنه يظل بعيدا بعض الشيء عن أقل مستوى في

أربعة أشهر 110.190 ين وهو المستوى الذي هوى إليه يوم الأربعاء.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الاسترالي عند 0.7989 دولار أمريكي

والنيوزيلندي عند 0.7277 دولار.

ونزل الجنيه الاسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.3862 دولار بعد بيانات مبيعات

التجزئة المخيبة للآمال يوم الجمعة مبتعدا عن أعلى مستوى في عام ونصف

العام 1.3942 دولار الذي سجله يوم الأربعاء.

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