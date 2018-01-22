مدير إدارة رياض الأطفال بوزارة التعليم يجتمع بمديري مكاتب رياض
الأطفال بمنطقة الجبل الغربي .
الإثنين ، 22- 01- 2018 - 12:14:00
غريان 22 يناير 2018م -( وال )- اجتمع مدير إدارة رياض الأطفال
بوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني "محمود الوندي" أمس الأحد بمديري
مكاتب رياض الأطفال بمنطقة الجبل الغربي .
وخُصص الاجتماع الذي عُقد بقاعة الاجتماعات بديوان بلدية غريان لمناقشة
المعوقات التي تواجه رياض الأطفال وسُبل تذليلها ، والاستعداد لمهرجان
"نسائم الربيع" الذي تم الاتفاق على إقامته بمدينة "كاباو" أواخر شهر
مارس القادم ، والتجهيز لتنظيم احتفالية لتكريم الرعيل الأول من المربيات
برياض الأطفال .
وقد حضر الاجتماع مراقب التعليم ببلدية غريان "عمر شنقارو" ، ومدراء
مكاتب رياض الأطفال في كل من ( غريان ، الأصابعة ، الشقيقة ، الرجبان ،
كاباو ، يفرن ، الحرابة ، الزنتان ، ككله ، أم الجرسان ، جادو ) .
... ( وال غريان ) ...