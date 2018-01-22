مدير إدارة رياض الأطفال بوزارة التعليم يجتمع بمديري مكاتب رياض الأطفال بمنطقة الجبل الغربي .





غريان 22 يناير 2018م -( وال )- اجتمع مدير إدارة رياض الأطفال

بوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني "محمود الوندي" أمس الأحد بمديري

مكاتب رياض الأطفال بمنطقة الجبل الغربي .

وخُصص الاجتماع الذي عُقد بقاعة الاجتماعات بديوان بلدية غريان لمناقشة

المعوقات التي تواجه رياض الأطفال وسُبل تذليلها ، والاستعداد لمهرجان

"نسائم الربيع" الذي تم الاتفاق على إقامته بمدينة "كاباو" أواخر شهر

مارس القادم ، والتجهيز لتنظيم احتفالية لتكريم الرعيل الأول من المربيات

برياض الأطفال .

وقد حضر الاجتماع مراقب التعليم ببلدية غريان "عمر شنقارو" ، ومدراء

مكاتب رياض الأطفال في كل من ( غريان ، الأصابعة ، الشقيقة ، الرجبان ،

كاباو ، يفرن ، الحرابة ، الزنتان ، ككله ، أم الجرسان ، جادو ) .

... ( وال غريان ) ...