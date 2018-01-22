الذهب يتراجع مع تعافي الدولاربعد إغلاق الحكومة الأمريكية.





لندن 22 يناير 2018 (وال) - تراجع سعرالذهب اليوم الاثنين مع استعادة

الدولار قوته بعد نزوله في وقت سابق بفعل توقف أنشطة الحكومة الأمريكية

في حين مازال المستثمرون في حالة ترقب.

وبحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية

0.1 بالمئة إلى 1329.75 دولار للأوقية .

وخسر المعدن الأصفر 0.5 بالمئة في التعاملات الفورية الأسبوع الماضي

مسجلا أول خسائره الأسبوعية في ستة أسابيع.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1329.30 دولار

للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من

العملات الأخرى، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 90.626، بعد هبوطه نحو 0.5 بالمئة

إلى 90.155.

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