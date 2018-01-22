شركات توزيع ونقل الوقود تباشر عملها في توزيع الوقود على مختلف محطات الوقود بطرابلس وضواحيها .الإثنين ، 22-01-2018 - 12:05:00



طرابلس 22 يناير 2018 ( وال ) - عقد وزير الإقتصاد والصناعة د "
ناصر فضل الله الدرسي " اجتماع موسع بشأن ازمة الوقود اسفر عن الإتفاق
على مباشرة شركات توزيع ونقل الوقود عملها وتوزيع الوقود على مختلف محطات
الوقود بطرابلس وضواحيها .
وجاء هذا الاتفاق عقب الاجتماع الذي عقدة وزير الاقتصاد مع مندوبي
شركة البريقة لتسويق النفط ، وشركات التوزيع واللجنة المشكلة من وزارة
الإقتصاد والصناعة لدراسة الأسعار .
وناقش الإجتماع أسباب توقف بعض شركات توزيع الوقود عن العمل عدا
شركة ( خدمات الطرق السريعة ) مما ساهم في حدوث إزدحام على محطات الوقود.
...( وال ) ...

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