شركات توزيع ونقل الوقود تباشر عملها في توزيع الوقود على مختلف محطات الوقود بطرابلس وضواحيها .





طرابلس 22 يناير 2018 ( وال ) - عقد وزير الإقتصاد والصناعة د "

ناصر فضل الله الدرسي " اجتماع موسع بشأن ازمة الوقود اسفر عن الإتفاق

على مباشرة شركات توزيع ونقل الوقود عملها وتوزيع الوقود على مختلف محطات

الوقود بطرابلس وضواحيها .

وجاء هذا الاتفاق عقب الاجتماع الذي عقدة وزير الاقتصاد مع مندوبي

شركة البريقة لتسويق النفط ، وشركات التوزيع واللجنة المشكلة من وزارة

الإقتصاد والصناعة لدراسة الأسعار .

وناقش الإجتماع أسباب توقف بعض شركات توزيع الوقود عن العمل عدا

شركة ( خدمات الطرق السريعة ) مما ساهم في حدوث إزدحام على محطات الوقود.

...( وال ) ...