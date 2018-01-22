وكيل وزارة الخارجية يجتمع في الرياض مع وزير الخارجية السعودي .
الإثنين ، 22- 01- 2018 - 12:03:00
الرياض 22 يناير 2018 (وال)- اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحومة الوفاق الوطني لطفي المغربي في الرياض الاحد مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير .
وسلم المغربي للوزير الجبير خلال الاجتماع رسالة خطية من وزير الخارجية محمد سيالة .
وحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية فقد تناول الاجتماع بحث الترتيبات للتحضير للزيارة التي سيقوم بها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الى المملكة العربية السعودية .
كما تم في الاجتماع التطرق الى عدد من المواضيع الثنائية بين البلدين وقضية الليبيين الموقوفين في السعودية .
(وال)