وكيل وزارة الخارجية يجتمع في الرياض مع وزير الخارجية السعودي .

الرياض 22 يناير 2018 (وال)- اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحومة الوفاق الوطني لطفي المغربي في الرياض الاحد مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير .

وسلم المغربي للوزير الجبير خلال الاجتماع رسالة خطية من وزير الخارجية محمد سيالة .

وحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية فقد تناول الاجتماع بحث الترتيبات للتحضير للزيارة التي سيقوم بها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الى المملكة العربية السعودية .

كما تم في الاجتماع التطرق الى عدد من المواضيع الثنائية بين البلدين وقضية الليبيين الموقوفين في السعودية .

(وال)