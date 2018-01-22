وكيل وزارة الخارجية يجتمع في الرياض مع وزير الخارجية السعودي .الإثنين ، 22-01-2018 - 12:03:00

وكيل وزارة الخارجية يجتمع في الرياض مع وزير الخارجية السعودي .الرياض 22 يناير 2018 (وال)- اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحومة الوفاق الوطني لطفي المغربي في الرياض الاحد مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير .
وسلم المغربي للوزير الجبير خلال الاجتماع رسالة خطية من وزير الخارجية محمد سيالة .
وحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية فقد تناول الاجتماع بحث الترتيبات للتحضير للزيارة التي سيقوم بها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الى المملكة العربية السعودية .
كما تم في الاجتماع التطرق الى عدد من المواضيع الثنائية بين البلدين وقضية الليبيين الموقوفين في السعودية .
(وال)

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